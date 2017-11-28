Оптимизация в Беларуси закончилась: чиновники возвращаются на насиженные места

Белстат обновил данные о занятости в стране по состоянию на октябрь, по которым хорошо видно, что так называемая оптимизация численности госорганов пошла вспять.

В этой связи banki24.by разобрали самые интересные передвижения рабочей силы.

Так, первые 8 месяцев 2017 года в сфере госуправления больше увольняли, чем нанимали. За один август работы лишились 5 544 человека, из которых 777 — из-за ликвидации организации или сокращения штата.

Но с сентября в госуправлении стали принимать больше, чем увольнять. За первый месяц осени эта сфера на чистой основе пополнилась 1 088 работниками, за второй месяц — еще 488.

В данном случае на рабочие места вернулись те люди, которых вывели за штат госслужбы. То есть произошла банальная смена статуса нескольких тысяч человек. Из госслужащих они превратились в обычных бюджетников, но не потеряли в зарплате.

За счет мутации бывших госслужащих в бюджетников подросла численность занятых в госуправлении — с 69,2 тыс. человек в сентябре до 69,8 тыс. человек в октябре. Оставшиеся в рядах чиновников также нарастили свою зарплату. За октябрь по госуправлению зарплата составила 1 092 BYN, что на 38,2% выше, чем в октябре-2016.

Не лучшей остается ситуация с занятостью в экономике. Сокращение занятости в Беларуси идет с июля 2011 года. Этот печальный тренд не прерывается уже больше 6 лет.

В октябре-2017 уровень занятости упал к октябрю-2016 на 0,7%. С июля-2011 по октябрь-2017 экономика Беларуси лишилась 337,1 тыс. работников.

Действительно новые, а не фиктивные рабочие места создаются крайне вяло. За 10 месяцев 2017 года число работников, переведенных на дополнительно введенные рабочие места после создания новых производств, составило всего 2 239 человек.

По предприятиям, которые отслеживает Белстат, количество принятых за октябрь оказалось выше числа уволенных на 5,5 тыс. человек. Это объясняется календарным фактором.

В октябре сильно поменялась численность временных работников. В сельском хозяйстве уволили на 3,5 тыс. человек больше, чем приняли, а в сфере ЖКХ — приняли на 4,6 тыс. человек больше, чем уволили. В АПК завершились основные полевые работы, а в ЖКХ начался отопительный сезон.