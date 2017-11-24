Россияне привыкают к нищете: 38% сообщили о нехватке денег на одежду и еду

Население России не замечает выхода из кризиса, о котором сообщают чиновники и официальная статистика.

Опрос, проведенный Высшей школой экономики, показал, что уровень бедности после краткосрочной паузы в начале 2017 года снова начал расти практически по всем уязвимым группам граждан, пишет finanz.ru.

В сентябре 23% российских семей оценили свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое" - это на 3 п.п. больше, чем в мае. Доля "хороших" ответов снизилась с 17% до 15%.

При этом 29% респондентов, то есть практически каждая третья семья, заявили, что могут позволить себе только продукты питания, а покупка одежды уже вызывает сложности. 8% сообщили, что "денег не хватает даже на еду".

Хуже всего обстоят дела в сельской местности, где 44% принявших участие в опросе заявили о нехватке денег на базовые товары и продовольствие. Их доля выросла на 4 процентных пункта по сравнению с маем.

Резко ухудшилось положение многодетных семей (5 и более человек), следует из данных ВШЭ: в мае "крайне бедных" среди них было 34%, а в сентябре - уже 40-43%.

Более 40% респондентов заявили о трудностях на рынке труда: в каждой пятой семье хотя бы один человек столкнулся либо со снижением зарплаты, либо с задержкой ее выплаты. С 4% до 6% выросла доля тех, кто был вынужден перейти на неполную рабочую неделю. с 6,5% до 9,5% стало больше потерявших работу в принципе.

Наиболее уязвимые - рабочие и люди с низкой квалификацией: среди них каждый второй столкнулся с трудностями. Это в 1,7 раза больше, чем год назад (30%).

Каждая четвертая семья сообщила, что из-за финансовых трудностей в последние три месяца не смогла оплатить жилищно-коммунальные услуги, 17% не смогли купить лекарства.

Среди пенсионеров доля тех, кто жалуется на финансовые затруднения, выросла за год в 1,2 раза: в сентябре 2017-го таких было 38%, а год назад - 31%. "Наиболее актуальной для незанятых пенсионеров проблемой остается приобретение лекарств", - констатирует ВШЭ: о таких трудностях сообщили 25% опрошенных.

Количество тех, кто считает, что экономический кризис в России продолжается, выросло на 7 процентных пунктов по сравнению с маем и практически вернулось к уровням годичной давности - 77%.

По данным Росстата, напомним, реальные располагаемые доходы населения падают 36 месяцев практически без остановки: с начала года население обеднело еще на 1,2%, а за время кризиса - на 12,8%.