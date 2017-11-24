Последнее обновление: 24.11.2017 17:04

Украина наладила производство ракет для реактивных систем

На сегодня уже закрыт дефицит ракет для систем залпового огня за счет собственного украинского производства. Об этом заявил журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов во время ознакомления с производственной площадкой холдинговой компании «Артем», где, в частности, изготавливают корпусные детали для «Вільхи».

«Уже сегодня мы сняли дефицит, который возник в войсках в 2014 году, касающийся обеспечения украинских систем залпового огня. И это для нас очень принципиально и важно потому, что эта проблема обострилась после того, как мы потеряли на арсеналах значительную часть наших боеприпасов», - заявил Турчинов.

Секретарь СНБО сообщил, что сейчас Украина изготовляет ракеты для РСЗО, начиная от корпусов и завершая боевой частью.

«Ракеты уже поставляются. Пока это, скажем так, восстановление благодаря нашим технологиям тех ракет, которые производились ещё в Советском Союзе, но мы также уже полностью перешли и к производству украинской ракеты, начиная от ракетного двигателя и завершая боевой частью, производством корпусов. И что касается электронного оборудования, системы управления огнем, то здесь как раз украинские разработки обошли наших российских конкурентов», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО сообщил, что серийное производство ракет для РСЗО на заводе «Артем» начнется в следующем году, хотя, добавил он, ракеты уже поступают отсюда в войска. По его словам, технологическая линия способна обеспечить фактически весь спектр ракет для РСЗО, начиная от калибра 300 миллиметров и меньше. В дальнейшем возможно расширение производства. Турчинов добавил, что только производство ракет для «Ольхи» загрузит линию на годы вперед.

Ракетный комплекс "Вільха" по тактико-техническим характеристикам превосходит ракетный комплекс "Точка-У", максимальная дальность поражения которого составляет 120 км.

Все составляющие ракеты "Вільха" произведены в Украине, в частности новая система управления, новое ракетное топливо и новая боевая часть.

Одна из особенностей нового ракетного комплекса - система управления ракетой, которая предусматривает коррекцию полета ракеты благодаря импульсным двигателям.

Ракета способна нести разные боевые части в зависимости от назначения.

blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование