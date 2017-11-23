Глава миссии МВФ назвал экономическую ситуацию в Зимбабве "очень сложной"

Высокие государственные расходы, неприемлемый валютный режим и нерациональные реформы угрожают устойчивости роста экономики Зимбабве, сказал высокопоставленный представитель Международного валютного фонда.

Зимбабве некогда была одной из самых многообещающих экономик Африки, но на протяжении нескольких десятков лет переживает экономический упадок, поскольку бывший президент страны Роберт Мугабе проводил политику, включавшую изъятие ферм у белых и печатание денег, которое привело к гиперинфляции.

На этой неделе 93-летний Мугабе после практически четырех десятилетий во главе государства ушел в отставку под давлением захватившей власть в стране армии, правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт (ZANU-PF) и населения.

Новый лидер ZANU-PF Эммерсон Мнангагва, как ожидается, будет приведен к присяге в качестве президента в пятницу.

Зимбабве лишилась возможности занимать средства у международных кредиторов с 1999 года, когда впервые допустила дефолт по своим обязательствам, и ее задолженность перед иностранными государствами составляет $1,75 миллиарда.

“Экономическая ситуация в Зимбабве остается очень сложной”, - сказал Reuters в среду руководитель миссии МВФ в Зимбабве Джин Леон.

“Крайне необходимо принять немедленные меры, чтобы сократить дефицит до устойчивого уровня, ускорить проведение структурных реформ и возобновить сотрудничество с международным сообществом для получения необходимой финансовой помощи”.

По его словам, Зимбабве должна разобраться с долгами перед Всемирным банком, Африканским банком развития и Европейским инвестиционным банком, а также провести ряд реформ, чтобы МВФ рассмотрел возможность в будущем оказать стране финансовую помощь.

Зимбабве должна быть готова проводить эффективную макроэкономическую политику и проводить структурные реформы, чтобы восстановить устойчивость бюджета и уровня задолженности.