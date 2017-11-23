Последнее обновление: 23.11.2017 15:25

Экономика Великобритании покинула пятерку крупнейших в мире‍

Глава британского Минфина Филип Хаммонд объявил, что экономика страны находится на шестом месте в мире. Такая информация содержится в прогнозах ВВП Великобритании, которые в октябре текущего года были опубликованы Международным валютным фондом (МВФ).

Место Британии в топ-5 крупнейших экономик мира впервые с 2013 года заняла Франция.

Отмечается, что причиной замедления экономического роста в Великобритании стал выход из Европейского союза в июне 2016 года.

Первая пятерка, по прогнозу МВФ, выглядит следующим образом: США, Китай, Япония, Германия и Франция.

Великобритания согласилась заплатить до 40 млрд евро, чтобы урегулировать финансовые обязательства перед Евросоюзом после Brexit.

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