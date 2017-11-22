Последнее обновление: 22.11.2017 18:22

Еврокомиссия оштрафовала на 34 млн евро компании по производству автодеталей

Европейская комиссия оштрафовала пять компаний по производству автомобильных деталей на общую сумму 34 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС,

Компании участвовали в одном или нескольких из четырех картельных сговоров для поставки автомобильных ремней безопасности, подушек безопасности и рулевых колес для японских производителей автомобилей в Единой экономической зоне (ЕЭЗ), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Все пять поставщиков подтвердили свою причастность к картелям и согласились уладить дело. Одна из компаний не была оштрафована, поскольку заявила о существовании картелей.

Пять поставщиков решили устанавливать скоординированные цены и обменялись конфиденциальной информацией о поставках ремней безопасности, подушек безопасности и рулевых колес для японских автопроизводителей Toyota, Suzuki и Honda.

Координация для формирования картеля происходила за пределами ЕЭЗ, в частности в Японии, главным образом через встречи в помещениях поставщиков, а также в ресторанах и гостиницах, а также через переписку по электронной почте.

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