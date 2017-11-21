В госбюджете Беларуси на 2018 год расходы на оборону увеличены на 25,3%

Оппозиционный депутат Анна Канопацкая обнародовала проект госбюджета на 2018 год.

Согласно документу, доходы бюджета должны составить 20 470 423 653 рублей (рост за год на 12%), расходы — 19 754 708 653 рублей (рост на 18%), пишет nn.by.

Какие ведомства и учреждения получат наибольшее финансирование из госбюджета?

Министерство обороны — 1 286 212 438 рублей (+25,3% по сравнению с предыдущим бюджетом);

Министерство здравоохранения — 909 622 761 (+9,1%);

Министерство внутренних дел — 767 408 565 (+19,1%);

Министерство транспорта и коммуникаций — 609 523 633;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия — 556 602 617 (-18,2%);

Министерство образования — 524 013 670 (+10,1%);

Министерство промышленности — 445 421 289 (+35%);

Резервный фонд президента — 442 000 000 (в 3,5 раза);

Министерство труда и социальной защиты — 434 582 583 (-13,2%);

Министерство энергетики — 347 346 428 (-6,2%);

Министерство по чрезвычайным ситуациям — 270 902 669 (+21,8%);

Министерство финансов — 245 908 361 (+ 21,7%);

Государственный пограничный комитет — 226 155 779 (+23,6%)№

Управление делами президента — 224 026 081 (-5,1%);

Департамент исполнения наказаний МВД — 198 790 045 (+18,4%).