В госбюджете Беларуси на 2018 год расходы на оборону увеличены на 25,3%

Оппозиционный депутат Анна Канопацкая обнародовала проект госбюджета на 2018 год.
Согласно документу, доходы бюджета должны составить 20 470 423 653 рублей (рост за год на 12%), расходы — 19 754 708 653 рублей (рост на 18%), пишет nn.by.
Какие ведомства и учреждения получат наибольшее финансирование из госбюджета?
Министерство обороны — 1 286 212 438 рублей (+25,3% по сравнению с предыдущим бюджетом);
Министерство здравоохранения — 909 622 761 (+9,1%);
Министерство внутренних дел — 767 408 565 (+19,1%);
Министерство транспорта и коммуникаций — 609 523 633;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия — 556 602 617 (-18,2%);
Министерство образования — 524 013 670 (+10,1%);
Министерство промышленности — 445 421 289 (+35%);
Резервный фонд президента — 442 000 000 (в 3,5 раза);
Министерство труда и социальной защиты — 434 582 583 (-13,2%);
Министерство энергетики — 347 346 428 (-6,2%);
Министерство по чрезвычайным ситуациям — 270 902 669 (+21,8%);
Министерство финансов — 245 908 361 (+ 21,7%);
Государственный пограничный комитет — 226 155 779 (+23,6%)№
Управление делами президента — 224 026 081 (-5,1%);
Департамент исполнения наказаний МВД — 198 790 045 (+18,4%).