На саммит "Восточного партнерства" поедет Макей

Лукашенко не приедет на саммит "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе.

Как сообщается в заявлении замглавы управления информации МИДа Андрея Шупляка, белорусскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Владимир Макей.

Представитель МИДа отметил, что Беларусь заинтересована в продолжении сотрудничества с ЕС в рамках программы "Восточное партнерство", в частности в облегчении условий ведения бизнеса и контактов между людьми.

"При этом Беларусь не ставит перед собой цель европейской интеграции, а рассматривает "Восточное партнерство" как "инструмент развития неполитизированного взаимодействия", - сказал Шупляк.