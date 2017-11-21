Лукашенко признал проблематичность в достижении зарплаты в тысячу рублей.

"В этом году наметился некоторый рост экономики, есть позитивные подвижки в ее ключевых отраслях. Внутренний валютный рынок устойчив. Сальдо внешней торговли положительное. Мы нарастили золотовалютные резервы, восстанавливаем объемы экспорта. Тем не менее оснований для самоуспокоенности быть не может. Экономика за 2015-2016 годы потеряла 6%. В этом году отыграли только 2%, что явно недостаточно", - отметил он во время доклада правительства, Нацбанка, облисполкомов и Минского горисполкома о работе экономики за истекший период 2017 года.

По его словам, возникает закономерный вопрос: почему при росте ВВП нет запланированного увеличения доходов населения?

"Я не настаиваю на том, чтобы это был заоблачный рост - приемлемый рост, и он определен. Даже за два года мы не восстановили уровень, который был в конце прошлой пятилетки. Да и с выполнением моего поручения по достижению средней заработной платы в тысячу рублей много вопросов и проблем. В связи с этим, что мы предполагаем в этой части на 2018 год?" - поинтересовался Лукашенко.