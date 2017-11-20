Беларусь ввела временное лицензирование экспорта дубленых кож

Беларусь с 20 ноября ввела временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота (КРС) из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, а также лицензирование экспорта дубленых кож. Об этом говорится в постановлении Совмина от 17 ноября 2017 года №860.

Как сообщает сайт правительства, с 20 ноября 2017 года по 20 мая 2018 года будет действовать временный запрет на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС необработанных шкур крупного рогатого скота (код 4101 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС), происходящих с территории республики, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Экспорт дубленых кож (код 4104 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС с 20 ноября 2017 года по 20 мая 2018 года будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллегпром".

Концерн согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт при наличии заключенного между ним, Белкоопсоюзом, Министерством сельского хозяйства и продовольствия соглашения об условиях поставок дубленых кож.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета и внести на ее рассмотрение предложение о введении данной меры на таможенной территории ЕАЭС.

МИД также необходимо информировать о введении запрета Исполнительный комитет СНГ.

Документ принят на основании договора о Евразийском экономическом союзе и указа №124 "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности".