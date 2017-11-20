Евросоюз сократит финансовую помощь Турции

Европейский Союз сократит финансовую помощь Турции, выплачиваемую в рамках программы поддержки кандидатов в члены ЕС.

В ходе обсуждения бюджетного плана на 2018 год в субботу было решено уменьшить сумму выделяемых Анкаре средств на 105 млн евро по сравнению с первым проектом бюджета, который был составлен Еврокомиссией.

Еще 70 млн евро будут выплачены, только если в Брюсселе увидят прогресс в соблюдении Анкарой принципов правового государства, сообщает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Бюджет на следующий год, который был согласован на заседании Совета ЕС 18 ноября, включает расходы в 144,7 млрд евро. Это на 10 млрд больше, чем годом ранее. При составлении бюджета страны Евросоюза стремились сохранить "пространство для маневра" в случае "непредвиденных нужд", отмечается в пресс-релизе на сайте Совета ЕС. Проект бюджета должен быть одобрен в течение 14 дней Европарламентом и Советом ЕС.

Турция стала официальным кандидатом в члены Евросоюза в 2004 году. С 2014 по 2020 годы общие выплаты Анкаре в рамках программы поддержки стран-кандидатов должны составить около 4,5 млрд евро. Переговоры о присоединении к ЕС зашли в тупик, в том числе из-за массовых чисток и арестов в Турции после неудавшейся попытки путча летом 2016 года.