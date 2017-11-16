Последнее обновление: 16.11.2017 17:47

"Нулевое" чтение бюджета в парламенте пройдет за закрытыми дверями

17 ноября депутаты обсудят проект бюджета Беларуси на 2017 год с премьером Андреем Кобяковым.

Но журналисты этого не увидят: "Нулевое" чтение бюджета пройдёт за закрытыми дверями, передает Еврорадио.

В информационно-аналитическом управлении Палаты представителей пояснили, что встреча носит рабочий характер, поэтому пройдет без представителей прессы.

В прошлом году на аналогичное предварительное обсуждение главного финансового документа страны журналистов пустили.

Тогда Палата представителей приняла бюджет на 2017 год гораздо раньше: первое чтение состоялось 3 октября, второе — 5 октября (депутатам понадобилось на это всего 15 минут). Уже на следующий день документ был одобрен Советом Республики, а 26-го октября он был опубликован.

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