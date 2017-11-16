Лукашенко приказал банкирам снизить себе зарплату и бонусы

Сегодня на совещании по вопросам эффективности управления в кредитно-финансовых организациях Лукашенко высказал недовольство зарплатами и бонусами банкиров.

По его словам, деятельность всех организаций, включая банки, а может быть, и прежде всего банков, должна быть результативной и максимально учитывать интересы национальной экономики.

"Не стану скрывать, наверное, с подачи правительства, мы обходим главный вопрос, по которому сегодня также будет разговор: денежное довольствие, заработная плата, бонусы работников и руководителей банковских учреждений. Тут меня предостерегают от откровенного на эту тему разговора, что это, мол, не понравится МВФ, может, и еще каким-то международным организациям. Пока я президент Беларуси и не планирую быть президентом или руководителем международных организаций, поэтому и вам тоже советую отвечать и заниматься вопросами Беларуси", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что чем богаче люди в стране, тем лучше для ее руководства.

"Но мы знаем реальность, в которой живет народ Беларуси: сегодня никто не барствует. Пятьсот долларов или тысячу рублей, о которых мы говорили, - с таким большим трудом у правительства и в том числе Национального банка с подконтрольными банками, так тяжело идет этот вопрос. Так давайте будем соответствовать и в банковской системе этому. То есть зарплата должна быть заработанной, всегда банкиры об этом говорят, и я их в этом поддерживаю. По всей стране зря платы быть не должно. Значит, и в банковской системе зарплата должна быть заработанной", - сказал он.

При этом Лукашенко обратил внимание на тот факт, что банкиры разделяют свою зарплату и заработанные бонусы.

"А что это не деньги? Можно выстроить такую систему, что будешь копейки получать в течение месяца, года, а бонусами можно подавиться, как в народе говорят. Поэтому давайте смотреть в целом на то, как это будет выглядеть. Я только что говорил об уровне заработной платы в стране. Хотелось бы, чтобы банковская система не была, цитирую народ, "скопищем жирных котов" (это не только говорит рабочий и крестьянин, это говорит вся интеллигенция). Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по заработной плате и доходам", - заявил он.

Он подчеркнул, что заработная плата должна соответствовать качеству и объему выполненных работ.

"Не думаю, что руководитель конкретного частного или госбанка работает больше и качественнее, чем председатель Национального банка. Если так, тогда надо президенту задуматься. Но пока я вижу, что это не так. Поэтому привязать заработную плату с бонусами и прочим к председателю Национального банка - это вполне нормально", - считает Лукашенко.

Он обратил внимание, что у банков нет своих денег. Они пользуются средствами физических и юридических лиц.

"Я когда-то сказал: если ты на Западе нашел $1 млрд под 1%, привез в страну и выдал под 2,5%, тогда мы должны очень сильно поощрить этот банк и его руководителя. Это будет понятно", - отметил Лукашенко.

Он еще раз подчеркнул, что банки не должны выпячиваться в общей системе государства.