Россия предоставила Венесуэле десятилетнюю рассрочку на выплату долга в $3,15 млрд

Представители правительств Венесуэлы и России подписали в Москве соглашение о реструктуризации долга латиноамериканской страны, следует из сообщения Минфина, поступившего в РБК.

В документе подчеркивается, что общий размер долга Венесуэлы составляет $3,15 млрд. По условиям соглашения, Каракас сможет постепенно возвращать эту сумму в течение десяти лет, при этом в течение первых шести лет объем платежей будет минимальным.

«Облегчение долгового бремени, предоставляемое республике [Венесуэла] в результате реструктуризации задолженности, позволит направить высвободившиеся средства на развитие экономики страны, улучшит платежеспособность дебитора, повысит шансы всех кредиторов на возврат ранее предоставленных Венесуэле кредитов», — говорится в сообщении Минфина.

В начале октября о возможности очередной реструктуризации долга Венесуэлы заявлял прибывший в Москву президент этой страны Николас Мадуро.

«У нас нет трудностей, мы выполняем наши обязательства перед Россией. И любая реструктуризация наверняка будет результатом договоренностей правительств, здесь нет проблем», — сказал тогда президент Венесуэлы.

В марте 2016 года Венесуэла уже пропустила платеж по полученному от России кредиту, после чего ей была предоставлена отсрочка: выплату $530 млн отложили до 2019–2021 годов. Однако весной 2017 года страна просрочила очередной платеж, не вернув российской стороне примерно $362 млн.

В начале сентября 2017 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что власти Венесуэлы попросили об очередной реструктуризации долга. В середине октября он сообщил, что Россия продолжает переговоры с Венесуэлой о реструктуризации кредита.