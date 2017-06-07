Бюджет РФ недополучит $1 млрд из-за долга Венесуэлы

Счетная палата России снизила прогнозируемые доходы федерального бюджета почти на $1 миллиард, отразив ожидания, что Венесуэла не сможет вовремя произвести выплаты по двусторонним кредитам, свидетельствует документ, опубликованный во вторник.

Долг Венесуэлы перед союзниками, включая Россию и Китай, ускоренно рос на протяжении нескольких лет, однако теперь страна-член ОПЕК столкнулась с трудностями в осуществлении выплат кредиторам, включая держателей облигаций на Уолл-стрит, на фоне коллапса экономики.

Эта проблема, скорее всего, привлечет внимание Вашингтона, поскольку использование венесуэльской госнефтекомпанией PDVSA части своих акций в американской дочерней фирме Citgo в качестве обеспечения кредита, взятого у России, вызвало вопросы американских законодателей. США опасаются, что это может дать Москве косвенный контроль над американской энергетической инфраструктурой.

В заключении Счетной Палаты на проект поправок в бюджет на 2017-2019 годы говорится, что Венесуэла не выполнила условия межправительственного протокола от сентября 2016 года к соглашению о предоставлении Россией кредита Каракасу в декабре 2011 года.

Согласно протоколу 2016 года, включенному в документ, на сентябрь этого года долг Венесуэлы к России составлял $2,84 миллиарда, включая просроченные платежи по кредитам и проценты.

Детали и последствия непогашения этих кредитов в срок пока не ясны.

Министерство нефти Венесуэлы и PDVSA пока не ответили на просьбу о комментарии.

Роснефть в последние годы предоставила PDVSA кредиты на сумму $4-5 миллиардов, свидетельствуют подсчеты Reuters.

В последнем квартальном отчете Роснефть подтвердила, что в 2016 году предоставила PDVSA кредит размером $1,49 миллиарда, обеспеченный контрактами на поставку нефти. Глава Роснефти Игорь Сечин в мае подтвердил, что компания получила долю в Citgo в качестве залога.

PDVSA также на несколько месяцев задержала поставки нефти и топлива России в рамках программы нефть в обмен на кредит, следует из внутренних документов компании, с которыми удалось ознакомиться Рейтер.

В этом году Роснефть получит венесуэльскую нефть объемом 70.000 баррелей в сутки в рамках последнего кредитного соглашения, сказал в июне министр нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес, не раскрыв других подробностей.