Последнее обновление: 14.11.2017 17:49

Лидеры стран АСЕАН подписали соглашение о защите прав рабочих-мигрантов

Лидеры стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписали соглашение о защите прав рабочих-мигрантов.

Подписание состоялось в рамках 31-го саммита АСЕАН в Маниле.

Документ предусматривает справедливое отношение к рабочим-мигрантам в независимости от их пола и национальности, право на визиты для членов семей, защиту от насилия, в том числе сексуального насилия на рабочем месте, а также запрет на конфискацию паспортов.

Как и все соглашения АСЕАН, документ не является обязательным к исполнению и его реализация будет зависеть от национального законодательства каждой из стран ассоциации.

По словам министра труда Филиппин, это соглашение поможет улучшить положение рабочих-мигрантов в регионе, в том числе и более 200 тысячей филиппинских рабочих, которые в основном работают в Сингапуре и Малайзии.

Очередной саммит АСЕАН и сопутствующие ему мероприятия проходили в Маниле с 10 по 14 ноября под председательством Филиппин.

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