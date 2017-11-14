Японская компания Toshiba решила продать подразделение по производству телевизоров

Японская компания Toshiba решила продать китайской компании Hisense Group 95% акций своего подразделения Toshiba ​Visual Solutions, которое производит телевизоры и мультимедийное оборудование. Об этом сообщается на сайте Toshiba.

Планируется, что сделка будет завершена до конца февраля 2018 года. Cумма сделки составит 12,9 млрд иен ($113,6 млн). ​

«Cреднесрочная стратегия предусматривает концентрацию ресурсов [компании] вокруг сфер энергетики, электроники, социальной инфраструктуры, из-за чего Toshiba стало сложно вести конкурентную борьбу на рынке визуальной продукции», — говорится в сообщении. В связи с этим Toshiba решила продать свое подразделение китайской компании.

В апреле Toshiba заявила о реструктуризации бизнеса, в рамках которой выделит четыре своих подразделения и сделает их стопроцентными дочерними компаниями. Корпорация сообщила о намерении заняться укреплением сотрудничества между новыми выделенными компаниями и максимизацией стоимости каждой из них по отдельности. В Toshiba отмечали, что работа новых компаний будет направлена на «совершенствование структур управления и управления рисками» компании.​