Последнее обновление: 14.11.2017 17:49

Трамп не одобрит налог на прибыль компаний США выше 20% - Мнучин

Президент США Дональд Трамп и его администрация откажутся поддержать налоговую реформу в рамках дальнейших согласований между палатами Конгресса, если налог на прибыль компаний будет выше 20%, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью The Wall Street Journal.

"Повышения (предлагаемой ставки по налогу на прибыль) не будет. Могу сказать вам, что это тот вопрос, по которому у президента есть очень сильное мнение", - сообщил С.Мнучин.

Пока и Палата представителей, и Сенат предлагают снизить налог на прибыль компаний с 35% до 25%, однако сенаторы хотят отложить сокращение до 2019 года, тогда как в нижней палате высказались за смягчение данной ставки с 2018 года, как и хотел Д.Трамп. Вместе с тем законопроекты палат содержат много существенных различий, и на рынке возникли опасения, что для сближения документов законодатели могут пойти на повышение налоговой ставки.

Министр финансов поддержал решение президента назначить Джерома Пауэлла следующим главой Федеральной резервной системы (ФРС). Он добавил, что его полностью бы устроило, если бы нынешний председатель ФРС Джанет Йеллен осталась в составе совета управляющих американского ЦБ.

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