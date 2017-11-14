Шведские предприятия потеряют десятки миллионов евро из-за саммита ЕС

Шведские предприятия рискуют потерять сотни миллионов крон из-за саммита ЕС по рынку труда и экономическому росту, который пройдет в Гетеборге 17 ноября с участием глав правительств и государств стран-членов ЕС, сообщило Радио Швеции SR.

По подсчетам Торговой палаты Западной Швеции, в связи с саммитом многие предприятия, расположенные в центре и близ места проведения встречи, будут закрыты из-за оцепления.

"Изменится режим работы тысяч предприятий – от крупных промышленных компаний до перевозчиков и мелких бутиков. Многие компании с офисами в центре Гетеборга решили закрыться и разрешили своим сотрудникам оставаться дома. Многие предприятия вынуждены полностью остановить свою деятельность в этот день", — сказал радио глава Торговой палаты Йохан Труве. По его словам, финансовые потери компаний оцениваются "в несколько сотен миллионов крон" (100 миллионов шведских крон приблизительно соответствует 10,2 миллиона евро).

шение приостановить работу также приняли школы, отдельные поликлиники, расположенные близ места проведения саммита. Кроме того, полиция города сообщила, что ожидаются серьезные сбои в работе транспорта не только в пятницу, но и в четверг.

"Хорошо, что Гетеборг покажут на международном уровне. Но я не думаю, что многие предприниматели смотрят на это, как на нечто стоящее того. К примеру, для бутика, который потеряет выручку за два дня, это серьезная экономическая проблема", — пояснил радио глава Торговой палаты.

Саммит в Гетеборге организуется шведским правительством в сотрудничестве с Европейской комиссией и ее председателем Жаном-Клодом Юнкером для обсуждения вопросов развития рынка труда в Европе с фокусом на аспекты справедливости, создания условий для экономического роста, эффективных и устойчивых систем социального обеспечения и социального диалога.