Добыча сланцевой нефти в США в декабре вырастет 12-й месяц подряд - прогноз

Добыча сланцевой нефти в США в декабре вырастет двенадцатый месяц подряд за счёт скачка котировок американского бенчмарка WTI, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).

Производство ресурсов сланцевой нефти в США в следующем месяце увеличится более чем на 80.000 баррелей в сутки до 6,17 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре ведомства.

Добыча нефти в крупнейшем нефтяном бассейне США – Permian – в декабре вырастет на 58.000 баррелей в сутки и составит 2,7 миллиона баррелей в сутки; производство на месторождении Bakken в Северной Дакоте увеличится примерно на 5.600 баррелей в сутки до 1,1 миллиона баррелей в сутки – максимально высокого значения с марта 2016 года.

Добыча нефти на участке Eagle Ford, как ожидается, останется на прежнем уровне – 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Предполагается, что добыча природного газа в США в декабре увеличится девятый месяц подряд до рекордных 61,7 миллиарда кубических футов в сутки (порядка 1,8 миллиарда кубических метров в сутки).

EIA также прогнозирует рост добычи газа в следующем месяце на всех крупных сланцевых формациях. Основной вклад в прирост добычи внесёт блок Appalachia, куда входят формации Marcellus и Utica.

В октябре добытчики пробурили 1.203 скважины на крупнейших сланцевых месторождениях в США, завершили – 1.065. Число пробуренных, но незаконченных скважин, составляет 7.342, следует из обзора.