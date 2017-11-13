ЕБРР планирует осуществить еще 15 проектов в Узбекистане в ближайший год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который на днях возобновил кредитование в Узбекистане, планирует реализовать еще 15 проектов в этой стране в ближайший год, сказал первый вице-президент ЕБРР Филипп Беннет в субботу.

На прошлой неделе Беннет вновь открыл представительство ЕБРР в Ташкенте и одобрил четыре кредита на общую сумму $125 миллионов, впервые с 2010 года предоставив правительству Узбекистана финансирование.

Возобновление сотрудничества с ЕБРР стало одним из первых значительных достижений президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который пришел к власти в декабре 2016 года, объявив об амбициозной программе экономических реформ.

Беннет сказал журналистам в ходе выступления в Самарканде, что операции банка в Узбекистане, преимущественно мусульманской бывшей советской республике, “идут быстро”.

“У нас еще 15 проектов в разработке на ближайшие 12 месяцев, - сказал он. - Находиться здесь сейчас особенно интересно”.

Благодаря кредитам Узбекистану общее финансирование ЕБРР в Центральной Азии достигло $1 миллиарда в текущем году, сказал Беннет. Сосед Узбекистана Казахстан, обладающий более крупной экономикой благодаря значительным запасам нефти и металлов, традиционно является основным партнером банка в регионе.

Однако директор ЕБРР в Казахстане Агрис Прейманис сказал Рейтер в октябре, что банк приближается к лимиту кредитования казахского фонда национального благосостояния Самрук-Казына.

Ввиду этого лимита и по причине того, что Самрук-Казына повсеместно присутствует в основных отраслях экономики Казахстана, ЕБРР, возможно, придется сократить объем ежегодной программы кредитования страны, сказал он.