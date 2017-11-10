Украина начала строить хранилище отработавшего ядерного топлива

Украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом» начала строительство в Чернобыльской зоне отчуждения Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). Об этом сообщает правительственный портал Украины.

В ЦХОЯТ будут храниться отработавшие топливные стержни с атомных электростанций в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске, сообщает УНИАН.

«На сегодня в экономике Украины строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива вместе с проектом диверсификации свежего ядерного топлива является одним из форпостов так называемой гибридной войны. Ведь у нашего восточного соседа всегда присутствовала мысль о том, что ядерная энергетика — это одна из самых прочных цепей, которой Украина навсегда прикована к российским технологиям и поставке топлива», - заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион в четверг, 9 ноября, на церемонии, посвященной началу строительства.

Технология обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) для обеспечения его хранения в ЦХОЯТ предоставлена американской компанией Holtec International. Строительные работы должны быть завершены в течение 24 месяцев, проектный срок эксплуатации площадки для контейнеров для хранения ОЯТ системы Hi-Storm составляет 100 лет.

По словам Владимира Кистиона, после постройки объекта, с 2020 года, Украина станет энергонезависимой в вопросах обращения с отработавшим ядерным топливом.

Выступая на церемонии, посол США в Украине Мари Йованович сообщила, что с 2005 года Киев потратил около двух миллиардов долларов для вывоза ОЯТ для временного хранения в Россию.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о выделении участка под строительство ЦХОЯТ в 2016 году.

Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива будет вмещать ОЯТ с украинских АЭС. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Следует особо отметить, что от определенного под строительство хранилища участка до границы с Беларусью всего около 15 километров.