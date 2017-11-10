Еврокомиссия пока не учитывает в своем прогнозе последствия каталонского кризиса для экономики Испании

Глобальный осенний экономический прогноз Еврокомиссии не учитывал потенциальное влияние каталонского кризиса на общую картину экономической перспективы Испании, заявил член ЕК по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

"Я наблюдаю, что до сих пор реакция рынков на эти события была очень ограниченной. Дальнейшее развитие событий сможет иметь влияние, скорее ограниченное, на экономический рост, но мы не можем это предвосхищать на данной стадии. И, кроме того, мы не хотим спекулировать на том или ином политическом развитии", - сказал еврокомиссар, выступая в четверг в Брюсселе с осенним экономическим прогнозом для ЕС и еврозоны.

Еврокомиссия улучшила оценку роста ВВП Испании в 2017 году с 2,8% до 3,1%, в 2018 году- с 2,4% до 2,5%, в 2019 году ожидается замедление до 2,1%.

Между тем правительство в октябре Испании снова ухудшило прогнозы из-за замедлившегося роста в Каталонии: политический кризис отрицательно сказывается на перспективах туризма и инвестиций бизнеса. Согласно новым оценкам, ВВП Испании в 2018 году вырастет на 2,3%, а не на 2,6%.

На данном этапе Еврокомиссия исходит из того, что такое влияние будет ограниченным или вообще незначительным, и в дальнейшем этот эффект должен отслеживаться, объяснил П.Московиси, подчеркнув, что он говорит о макроэкономическом, а не политическом аспекте в контексте зоны евро и места Испании в Евросоюзе.

Член ЕК также высказал предположение, что бюджетный дефицит Испании будет снижаться "непрерывным и серьезным образом". Он отметил, что, по данным Еврокомиссии, на 2017 год дефицит бюджета лишь слегка превысит контрольные 3%, хотя "неожиданные сюрпризы не исключаются".

"А что касается гипотезы на период после 2017 года, мы ожидаем очень существенное улучшение ситуации с дефицитом. По нашему прогнозу на 2018 год это будет 2,5%, а на 2019 год - 2,1%", - сообщил еврокомиссар. Он высказал надежду, что Испания "скоро выйдет из превышенного дефицита".