Власти КНР намерены ужесточить контроль над инвестициями компаний в зарубежные активы

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая планирует ужесточить контроль над иностранными инвестициями китайских компаний, введя обязательное одобрение регуляторами сделок с участием офшорных фирм.

Данное правило, говорится в опубликованном черновом варианте документа, будет касаться сделок объемом свыше $300 млн в определенных секторах, таких как вооружения, новостные СМИ, разработка водных ресурсов, и будет особо отслеживаться в том случае, если приобретаемые активы находятся в странах, не имеющих дипломатических связей с КНР.

"Определенная деятельность в сфере иностранных инвестиций выходит за пределы контроля регуляторов, и это явно таит в себе скрытые риски", - говорится в сообщении комиссии.

Опубликованный документ теперь будет обсуждаться с экспертами и общественностью и в итоге может быть видоизменен.

В последнее время власти Китая стремятся ограничить отток средств за рубеж, в минувшем году составивший $816 млрд. Для этого были введены ограничения на приобретение активов в таких секторах, как недвижимость, отельный бизнес, развлечения и спорт.