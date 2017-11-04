Украина возбудила антидемпинговое расследование по импорту соли из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование относительно импорта кухонной соли экстра из Беларуси, сообщается в правительственной газете "Урядовый курьер" от 3 ноября.

Соответствующее решение МКМТ приняла 25 октября по результатам рассмотрения жалобы ООО "Руссоль-Украина" (Донецкой обл.).

В официальном сообщении rомиссии отмечается, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом доля импорта из Беларуси относительно потребления выросла на 3%, доля импорта из Беларуси относительно производства "Руссоль-Украина" выросла на 10%.

При этом объемы производства компании за этот период сократились на 3%, объемы продаж на внутреннем рынке выросли на 4%, прибыль сократилась на 72% в долларовом эквиваленте, рентабельность продукции - на 73%.

"В жалобе содержится достаточно информации, в соответствии с которой импорт в Украину соли кухонной выварной сорта экстра происхождением с Республики Беларусь мог осуществляться по демпинговым ценам, поскольку экспортные цены были ниже цен продажи товара на внутреннем рынке Республики Беларусь, при этом уровень демпинговой маржи не может считаться минимальным, а объемы импорта незначительными", - считают в МКМТ.

Кроме того, в жалобе содержится достаточно информации относительно того, что импорт в Украину кухонной соли из Беларуси осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, которые могли привести к причинению вреда национальному товаропроизводителю.

Решение комиссии МКМТ вступает в силу со дня публикации.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), конечным бенефициаром "Руссоль-Украина" является Арам Экавян.

Компания занимается добычей и производством соли.