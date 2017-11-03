В Германии полиция провела обыски в штаб-квартире ритейл-гиганта Metro AG

Сотрудники полиции и прокуратуры ФРГ провели обыски в центральном офисе немецкого ритейл-гиганта Metro AG, заявил в пятницу РИА Новости представитель компании.

"Сегодня в первой половине дня полиция и прокуратура провели обыски в помещениях Metro AG. Мы в полной мере сотрудничаем со следственными органами", - заявил он.

По данным журнала Spiegel, прокуратура подозревает руководство компании в операциях с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации.

В феврале 2016 года председатель наблюдательного совета компании Юрген Штайнеманн вскоре после назначения на эту должность прибрел акции Metro AG на общую сумму около одного миллиона долларов.

В конце марта в результате изменений в структуре компании стоимость акций резко возросла. По данным журнала, за один вечер Штайнеманн стал богаче примерно на 170 тысяч евро.

"К тому моменту, когда господин Штайнеманн и еще один член правления приобрели акции, никакой инсайдерской информации не было", — подчеркнул на этот счет собеседник агентства.