Мадуро объявил о реструктуризации внешнего долга Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о реструктуризации внешнего долга страны.

"Начиная с сегодняшнего дня (четверг) я объявляю политику рефинансирования и реструктуризации внешнего долга и всех выплат Веенсуэлы", - сообщил президент.

По словам Мадуро, для запуска механизма реструктуризации внешнего долга будет создана специальная комиссия во главе с вице-президентом страны Тареком Эль-Аиссами.

Президент отметил, что данное решение не касается долговых обязательств нефтяной госкомпании PDVSA, истекающих в пятницу, 3 ноября. По его словам, этот долг в размере 1,2 миллиарда долларов будет выплачен.

Между тем президент оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес заявил в четверг, что президенту Николасу Мадуро не удастся реструктуризировать внешний долг.

"Мадуро не сможет реструктуризировать долг, потому что никто в мире не верит в его правительство. Поэтому нужно срочно проводить свободные выборы, чтобы мы смогли восстановить доверие мира и выйти из кризиса", - написал Борхес в своем микроблоге в Twitter.

Глава парламента оценил сумму задолженности страны в 120 миллиардов долларов. "Где эти деньги? Кто-нибудь их видит? Их украли! То, что видно, — это голод, нищета, смерти, разрушение национальной промышленности", – отметил Борхес.

Чуть ранее Мадуро обратился к прокуратуре страны с просьбой начать следствие в отношении Борхеса по обвинению в предательстве родины и продвижении финансовой блокады Венесуэлы. В ответ глава парламента сам обвинил президента в предательстве: "Предатель — это Мадуро, который безответственно наделал долгов Венесуэле и сегодня убивает нас голодом".

Экономическая ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Мадуро.