Поставки белорусского бензина в Украину рухнули на 91%

В октябре поставки бензина А-92 из Беларуси снизились по сравнению со среднемесячным значением текущего года на 91% до 4 тысяч тонн. Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Резкое сокращение поставок от основного поставщика привело к дефициту баланса А-92 в объеме 30-35 тыс. т, что составляет около 40% потребления этой марки. Такая нехватка будет провоцировать рост цен на моторное топливо.

Потребление бензина А-92 в 2017 году составляет 80-85 тыс. т в месяц. Из них на импорт приходится 40-45 тыс. т, которые на 98% наполняются из Беларуси.

По оперативным данным, в октябре 2017 г. импортные поставки А-92 составили 9,7 тыс. т, из которых всего белорусские – 4 тыс. т. Это является минимальным объемом белорусских поставок за обозримый период.

Октябрьский обвал поставок из Беларуси был отмечен и по бензину А-95: 10,5 тыс. т против среднемесячных 40 тыс. т в 2017 г.

Резкое снижение поставок связано с плановым ремонтом на Мозырском НПЗ, который начался 10 сентября и должен закончиться до конца октября.

В результате дефицит А-92 в октябре оценивается в 30-35 тыс. т, что составляет примерно 40% от потребления. Нехватка А-95 была во многом компенсирована увеличением импорта из Литвы (на 20 тыс. т или втрое по сравнению со среднемесячным показателем).