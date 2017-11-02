Мадуро снова поднял зарплату в Венесуэле на фоне галопирующей инфляции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду в эфире государственного телевидения объявил о новом повышении минимальной зарплаты в стране на фоне галопирующей инфляции и нехватки многих товаров.

Это уже шестое повышение зарплаты с начала года. Повышение составило 30% — со 136,5 тысячи до 177,5 тысячи боливаров. При этом размер ежемесячных выплат на покупку основной продуктовой корзины увеличен почти на 48% со 189 тысяч до 279 тысяч боливаров. Таким образом, общий размер минимальной зарплаты составляет 456,5 тысячи боливаров.

При этом в долларах размер зарплаты упал в связи с ростом курса американской валюты на "черном рынке". Так, по данным сайта Dolar Today, в среду курс доллара достигал 41,3 тысячи боливаров. Еще в июле в долларах минимальная зарплата по "черному" курсу составляла 32 доллара, теперь же — чуть более 11 долларов.

Сейчас в Венесуэле действуют сразу несколько курсов боливара к доллару. Так, официальный фиксированный курс боливара DIPRO остается без изменений — 10 боливаров за доллар, а курс в дополнительной системе обмена DICOM – 11,3 тысячи боливаров, но в связи с ограничениями на покупку валюты люди ориентируются на курс запрещенного "черного рынка".