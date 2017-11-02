Последнее обновление: 02.11.2017 13:50

В течение трех лет Канада увеличит число принятых мигрантов

Власти Канады в течение трех следующих лет планируют принимать ежегодно более 300 тысяч мигрантов, что больше соответствующего числа за текущий год, сообщает канадская телерадиовещательная корпорация CBC со ссылкой на министра страны.

Согласно планам канадского правительства, в 2018 году канадские власти примут 310 тысяч мигрантов, в 2019-м — 330 тысяч, в 2020 году — еще на 10 тысяч больше. Таким образом, в 2020 году число принятых мигрантов составит 340 тысяч. В 2017 году правительство планировало принять 300 тысяч человек.

"Наше правительство полагает, что приезжие играют важную роль в нашем обществе", — заявил министр по делам миграции страны Ахмед Хуссейн. По его словам, к 2020 году, вновь прибывшие мигранты составят 1% от общего числа канадских граждан, это поможет "омолодить" население страны.

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