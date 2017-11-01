Турецкие торговцы призвали отменить в стране систему "все включено"

Председатель турецкой ассоциации торговцев и ремесленников Бендеви Паландокен предложил отменить систему "все включено" на турецких курортах, так как она мешает владельцам магазинчиков извлекать выгоду от туризма, сообщает издание Sozcu.

"Если система "все включено" будет отменена, туристы покинут отели и начнут ходить по магазинам. Это оживит бизнес и внесет огромный вклад в национальную экономику", - сказал Паландокен.

По его словам, гости предпочитают не выходить из отеля, чтобы не пропустить завтрак, обед и ужин. Туристы часто путешествуют только между аэропортом и отелем, поэтому владельцы магазинчиков в туристических регионах жалуются на отсутствие прибыли от туризма, добавил он.

Система "все включено" была введена в Турции в первой половине 1990-х годов и используется практически во всех курортных регионах. Она пользуется особой популярностью у российских и немецких туристов.