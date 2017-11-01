Последнее обновление: 01.11.2017 13:15

Турецкие торговцы призвали отменить в стране систему "все включено"

Председатель турецкой ассоциации торговцев и ремесленников Бендеви Паландокен предложил отменить систему "все включено" на турецких курортах, так как она мешает владельцам магазинчиков извлекать выгоду от туризма, сообщает издание Sozcu.

"Если система "все включено" будет отменена, туристы покинут отели и начнут ходить по магазинам. Это оживит бизнес и внесет огромный вклад в национальную экономику", - сказал Паландокен.

По его словам, гости предпочитают не выходить из отеля, чтобы не пропустить завтрак, обед и ужин. Туристы часто путешествуют только между аэропортом и отелем, поэтому владельцы магазинчиков в туристических регионах жалуются на отсутствие прибыли от туризма, добавил он.

Система "все включено" была введена в Турции в первой половине 1990-х годов и используется практически во всех курортных регионах. Она пользуется особой популярностью у российских и немецких туристов.

blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование