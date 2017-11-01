Последнее обновление: 01.11.2017 13:15

Беларусь потеряла одну позицию в рейтинге Doing Business-2018

Беларусь заняла 38-ю позицию в новом рейтинге Doing Business. Соответствующие данные обнародованы группой Всемирного банка во вторник.

По сравнению с рейтингом годовой давности Беларусь опустилась на одну позицию.

В структуре индикаторов, из которых сформированы страновые рейтинги Doing Business-2018, сложились следующие позиции Беларуси:

"Регистрация предприятий" – 30-е место (31-е в прошлогоднем рейтинге), "Получение разрешений на строительство" – 22-е (28), "Подключение к системе электроснабжения" - 25-е (24), "Регистрация собственности" - 5-е (5), "Получение кредитов" – 90-е (101), "Защита миноритарных инвесторов" – 40-е (42), "Налогообложение" – 96-е (99), "Международная торговля" - 30-е (30), "Обеспечение исполнения контрактов" - 24-е (27), "Разрешение неплатежеспособности" - 68-е (69).

Доклад Doing Business публикуется в 15-й раз. Авторы исследования проранжировали 190 стран по 10 критериям регулирования предпринимательской деятельности: затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, уплата налогов, осуществление международной торговли, обеспечение исполнения договоров, процедуры банкротства.

В четвертом десятке Doing Business, кроме Беларуси, оказались также Чехия, Франция, Нидерланды, Швейцария, Япония, Россия, Казахстан, Словения, Словакия.

Второй год подряд лидером рейтинга является Новая Зеландия. По традиции рейтинг замыкают африканские страны, в том числе Венесуэла. Последнее место заняла Сомали.

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