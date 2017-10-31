В Эстонии построили гигантскую базу для размещения сил НАТО

В эстонском военном городке Тапа завершили строительство крупного оборонного комплекса для размещения батальонной группы НАТО.

Комплекс на военной базе НАТО в Тапа торжественно откроет министр обороны Юри Луйк вместе с представителем Сил обороны Эстонии и представителем союзников. В комплекс входят 20 зданий и построек, в том числе три казармы, столовая, учебные помещения и вспомогательные здания. Площадь комплекса составит 38 тыс. квадратных метров, сообщает Postimees.ee.

Новые казармы построены исходя из современных требований и с учетом потребностей современных солдат. В каждой казарме - 300 спальных мест и 30 рабочих мест. В одной из казарм находятся бытовые и учебные помещения, а также комнаты для хранения снаряжения и его обслуживания.

Столовая располагается на площади 5500 квадратных метров и является одной из самых больших в странах Балтии. Она способна накормить в день 3200 человек.

Стоимость работ составила 43 млн евро. На базе в Тапа базируются, кроме военнослужащих Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии, также боевая батальонная группа НАТО в составе 1200 человек. В ее состав входят солдаты и офицеры из Великобритании и Франции.