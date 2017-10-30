Рекордное число компаний с белорусским капиталом вошло в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы за 9 месяцев этого года.

Рейтинг опубликовала Государственная налоговая инспекция (VMI) при Министерстве финансов Литвы, пишет "Завтра твоей страны".

Лидером по объемам отчислений в казну Литвы стала компания Yukon Advanced Optics Worldwide. Компания-разработчик, производитель и дистрибутор оптических приборов, созданная белорусом Александром Ольшевским, заняла по итогам января-сентября 2017 года 201-е место. Yukon Advanced Optics Worldwide, головной офис которой с начала 2010-х годов размещается в Вильнюсе, заплатила в литовский бюджет 2 млн 919 тыс евро.

Из небольшого городка Аникщяй в северной Литве ведет бизнес дочерняя компания одного из крупнейших мировых производителей кормов для животных Группы компаний «Содружество». Этот бизнес в 1994 году основали граждане Беларуси Александр и Наталья Луценко. Sodrugestvo Baltija в рейтинге литовских налогоплательщиков стоит на 245-й строчке. По итогам 9 месяцев компания заплатила в литовскую казну 2 млн 458 тыс евро.

Третьим по объему перечислений субъектом хозяйствования с белорусским капиталом стал клайпедский терминал сыпучих грузов Biriu Kroviniu Terminalas. Компания входит в число крупнейших инфраструктурных бизнесов Литвы, 30% ее акций принадлежит «Беларуськалию». Biriu Kroviniu Terminalas заняла в рейтинге 288-е место с суммой уплаченных налогов 2 млн 198 тыс евро.

Наконец, еще один белорусский представитель в этом списке – расположенный в Шауляе Prekybos namai BMZ-Baltija (Торговый дом «БМЗ-Балтия»). Он представляет интересы холдинга «БМЗ - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» и поставляет металлопродукцию в Литву, Эстонию, Латвию, Великобританию, Ирландию, Норвегию, Швецию, Финляндию, Исландию, Данию и Германию. Торговый дом занял 369-ю строчку с суммой выплат 1 млн 737 тыс евро.

В этом году Торговый дом «БМЗ -Балтия» оказался в центре внимания СМИ и белорусских регуляторов в связи с тем, что в мае показал самый высокий показатель в Литве по средней зарплате. Средняя зарплата восьми сотрудников составила 28 тыс 490 евро – в нее были включены предусмотренные по итогам 2016 года бонусы. Столь высокими доходами менеджеров Торгового дома заинтересовались «белорусские компетентные органы», и в итоге бонусы были возвращены в Беларусь. Они пошли на поддержку хоккейного клуба «Металлург» из Жлобина.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Sodrugestvo Baltija и Biriu Kroviniu Terminalas ухудшили свои позиции. По итогам 9 месяцев 2016 года они занимали, соответственно 173-е (объем выплат 3 млн 37 тыс евро) и 198-е (2 млн 716 тыс евро) места. Поднялся в рейтинге только Yukon Advanced Optics Worldwide, который ранее был на 285-м месте с суммой 2 млн 58 тыс евро. Торговый дом «БМЗ-Балтия» не входил в топ -500 по итогам января-сентября 2016 года.

Крупнейшими налогоплательщиками Литвы за 9 месяцев 2017 года стали ORLEN Lietuva (222 млн 911 тыс евро), Okseta (150 млн 822 тыс. евро), Philip Morris Baltic (145 млн 173 тыс евро), Sanitex (102 млн 466 тыс евро) и Circle K Lietuva (100 млн 53 тыс евро).