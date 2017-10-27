Совбез РФ расписался в своем непонимании криптовалют

Совет безопасности России не понимает, что собой представляют криптовалюты и какие именно решения по ним стоит принимать. Такое признание сделал секретарь Совбеза Николай Патрушев в четверг после заседания совета под председательством президента Путина.

Также, прежде чем принимать какие-либо решения по криптовалютам, Совбез РФ предложил сначала изучить само понятие криптовалют, пишут «Ведомости».

«Что касается криптовалюты, наши эксперты пока не могут сказать, что это такое, чтобы можно было пощупать», - заявил Патрушев.

По его словам, ряд экспертов утверждает, что за криптовалютами будущее, так они помогут уйти от долларовой зависимости. Однако другие, добавил Патрушев, считают этот рынок «чистой воды мошенничеством».

Также секретарь Совбеза предположил, что интерес в мире к криптовалютам, в том числе к биткоину, заметно снижается. Криптовалюты применяются за рубежом, но в последнее время «идет снижение интереса к этой теме», добавил он.

Руководитель рабочей группы по криптовалютам при Госдуме Элина Сидоренко добавила, что Патрушев в ходе своего выступления напомнил о таких рисках криптовалют, как способствование процветанию преступных доходов и теневого интернета.

Ранее Путин поручил правительству проработать законодательство в сфере криптовалют в России.