Китай откажется от цели удвоения ВВП с 2021 года и сфокусируется на качестве роста

Китай не будет ставить цели удвоить ВВП начиная с 2021 года, чтобы сфокусироваться на более качественном и долгосрочном расширении экономики, сказал в четверг высокопоставленный чиновник Компартии КНР, что знаменует отход от сложившейся стратегии властей.

Вторая по величине экономика мира, скорее всего, достигнет цели удвоения ВВП и доходов на душу населения к 2020 году по сравнению с уровнями 2010 года. Перед началом съезда КПК, который завершился во вторник, на рынке усилились слухи о новых целевых уровнях ВВП.

Стремление Китая ускорить рост на протяжении нескольких лет поддерживало глобальную экономику после финансового кризиса, но сопровождалось увеличением корпоративного и госдолга страны, экономического неравенства в регионе и усилением загрязнения окружающей среды.

Ян Вэйминь, замглавы канцелярии рабочей группы Центрального комитета КПК по финансам и экономике, сказал на пресс-конференции, что правительство не будет фокусироваться исключительно на расширении экономики, сделав акцент на качестве роста.

Отход от амбициозных долгосрочных целевых уровней роста знаменует новую стратегию долгосрочного экономического развития Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин, открывая съезд КПК на прошлой неделе, напрямую не касался цели удвоения ВВП до 2020 года. Во время съезда также не прозвучало заявлений о новых целевых уровнях роста экономики.

Си установил широкие долгосрочные цели развития Китая в “новой эре”, видя его современной социалистической страной к 2035 году и современной социалистической “сильной державой” с авторитетом на мировой арене к 2050 году.

Отход от стратегии целевых уровней также может дать чиновникам больше пространства для реализации болезненных структурных реформ, хотя это может оказать давление на рост китайской и глобальной экономики.

Международный валютный фонд и многие экономисты призывают Пекин снизить или полностью отказаться от установки официальных целевых уровней роста ВВП, чтобы ослабить многолетнюю зависимость от мер стимулирования, усиливающих долговую нагрузку, и способствовать более продуктивным инвестициям.

Открывая съезд, Си сказал, что Китай углубит экономические и финансовые реформы и сильнее откроет свои рынки для иностранных инвесторов, намереваясь переключиться с быстрого на качественный рост.

Рост ВВП Китая в 2016 году составил 6,7 процента, став самым медленным за 26 лет, и власти установили целевой уровень расширения экономики около 6,5 процента в 2017 году.

Однако большинство экономистов ждут, что рост ВВП превысит этот уровень благодаря высоким инфрастурктурным расходам и рекордному кредитованию госбанками.

Рост экономики Китая в 2017 году, скорее всего, составит 6,8 процента, превысив целевой уровень властей, показал опрос Reuters.

Ян сказал журналистам, что целевой уровень ВВП на 2020 год остается в силе и что правительству, возможно, придется установить цель роста экономики и на 2021 год.

По его словам, Китай сфокусируется на предотвращении “крупных рисков” для экономики, борьбе с бедностью и загрязнением окружающей среды до 2020 года.