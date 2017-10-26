Сокращение рабочих мест в британском ритейле достигло максимума с 2008 года

Темпы сокращения числа рабочих мест в ритейле Великобритании за последние три месяца достигли максимума с 2008 года в связи с развитием технологий и ростом затрат на содержание персонала, сообщила Британская ассоциация ритейлеров (BRC).

Ассоциация, представляющая крупнейших ритейлеров страны, сообщила о сокращении найма рабочих своими членами в третьем квартале на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом общее количество рабочих часов упало на 4,2 процента.

Оба показателя продемонстрировали рекордное снижение с 2008 года, когда Британия пыталась выбраться из сильнейшей рецессии за несколько десятков лет.

Наблюдаемая ситуация контрастирует с общими показателями экономики страны - падением уровня безработицы до минимума с 1975 года и устойчивым ростом рабочих мест.

“За наблюдаемым сокращением рабочих мест стоит и технологическая революция в ритейле, и государственная политика, которая повышает стоимость рабочей силы”, - отметила исполнительный директор BRC Хэлен Дикинсон.

На состояние ритейла, в котором задействовано до 10 процентов рабочего населения Британия, особое влияние оказало постепенное повышение минимальной оплаты труда, а также новая налоговая и пенсионная политика правительства.

“Физические” ритейлеры также столкнулись с конкуренцией в лице онлайн-магазинов, нуждающихся в куда меньшем штате сотрудников. Все больше супермаркетов переходит к полному самообслуживанию посетителей.

Так, руководство Sainsbury – второй крупнейшей сети супермаркетов Соединенного королевства после Tesco – намерено сократить до 2.000 рабочих мест.

С другой стороны, с повышением продуктивности в ритейле растут и зарплаты, сообщил BRC, что идёт вразрез с трендами в других сферах британской экономики.

“С ростом продуктивности труда и одновременным сокращением необходимых в столь высокотехнологичной индустрии навыков ритейлерам предстоит решать все больше проблем”, - добавила Дикинсон.