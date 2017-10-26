В Беларуси на 2 копейки подорожал бензин

С 26 октября изменяются розничные цены на бензин.

«В связи с ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах Российской Федерации, розничная цена на автомобильный бензин с 26 октября 2017 года на АЗС республики увеличивается в среднем на 1,7%, или на 2 копейки», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехим».

В частности, стоимость бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 19 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 27 копеек, АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 48 копеек.