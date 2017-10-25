Продажи пива Heineken выросли, несмотря на слабые показатели Европы, США

Вторая крупнейшая в мире пивоваренная компания Heineken NV в среду отчиталась о росте квартальных продаж пива на фоне подъема показателя во всех регионах, кроме Европы, где плохая погода летом оказала давление на спрос, и США.

Продажи в июле-сентябре без учета приобретения активов, выросли на 2,5 процента до 60 миллионов гектолитров, немного превысив усредненный прогноз аналитиков, опрошенных Рейтер, на уровне 57,9 миллиона.

Акции Heineken к 12.30 дешевели на 2,6 процента.

Аналитики сказали, что давление на результаты оказало ослабление показателей в Европе и более сильное, чем ожидалось, воздействие колебаний курсов валют.

Голландская компания сообщила, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе за пределами Китая объемы проданного пива выросли на 12,2 процента. Продажи в Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе увеличились на 8,8 процента за счет хороших показателей в ЮАР, Эфиопии и России.

Рост в Северной и Южной Америке оказался более сдержанным, поскольку снижение продаж в США частично нивелировало подъем в Мексике и Бразилии.

В Европе продажи снизились из-за прохладного лета во Франции и Голландии, а также слабых показателей Польши и Великобритании, поскольку сеть супермаркетов Tesco перестала продавать некоторые бренды Heineken в связи с планируемым повышением цен.

Heineken оставила без изменений годовой прогноз прибыли и выручки, ожидая роста обоих показателей и увеличения маржи операционной прибыли примерно на 40 базисных пунктов без учета приобретений в 2017 году.

Компания сообщила, что чистая прибыль за первые девять месяцев года составила 1,49 миллиарда евро ($1,75 миллиарда), повысившись на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.