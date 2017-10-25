Lufthansa прогнозирует улучшение динамики выручки за счет хорошего спроса

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa в среду повысил прогноз выручки на период до конца года на фоне хорошего спроса и проблем конкурентов авиакомпании.

Хотя прошедшее лето ознаменовалось крахом авиакомпаний Air Berlin и Monarch из-за жесткой конкуренции, ведущие авиаперевозчики Европы наблюдают хороший спрос и улучшение динамики цен.

Однако Lufthansa, которая в среду отчиталась о рекордных результатах за первые девять месяцев 2017 года, оставила без изменений свой целевой уровень годовой прибыли - выше 1,75 миллиарда евро ($2,1 миллиарда), заработанных в 2016 году.

Lufthansa сообщила, что ждет небольшого роста выручки на единицу воздушной перевозки в четвертом квартале после подъема на 4,5 процента в третьем. Ранее компания прогнозировала снижение показателя во втором полугодии.

Аналитики в среднем ждут скорректированную прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) за 2017 год в 2,6 миллиарда евро. Акции Lufthansa, которые с начала 2017 года выросли более чем вдвое, достигнув максимумов с 2001 года, к 11.49 дешевели на 0,9 процента.

Скорректированный показатель EBIT за третий квартал вырос на 32 процента до 1,518 миллиарда евро, немного превысив усредненный прогноз аналитиков, опрошенных Рейтер, на уровне 1,502 миллиарда.

Глава Lufthansa Карстен Шпор сказал, что результат “дает нам возможности для капиталовложений и роста, необходимые, чтобы играть активную роль в консолидации европейского рынка воздушных перевозок и продолжать инвестиции в будущее нашей компании”.

Lufthansa в октябре договорилась о покупке значительной части активов обанкротившейся Air Berlin, а также участвует в тендере на приобретение части бизнеса итальянского проблемного перевозчика Alitalia.