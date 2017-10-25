Голландия ужесточает налогообложение азартных игр

Повышение налоговой ставки на валовой доход от азартных игр ожидает операторов в Нидерландах. Такое решение принято правительством как временная мера ужесточения налогового бремени. Ставка будет увеличена на период с июля следующего года по январь 2019 года на 1,1%.

Местный игорный регулятор Kansspelautoriteit таким образом стремится выполнить требования нового закона об азартных играх. KSA еще в мае текущего года заявило об ужесточении мер в отношении нелегально действующих организаторов азартных игр.

Игорный регулятор Нидерландов KSA весной запланировал проведение масштабного мониторинга рынка азартных игр на предмет выявления операторов, нарушающих положения действующего закона. В частности, речь идет о гэмблинг-ресурсах, использующих домен nl, которые перенаправляют пользователей на сайты, зарегистрированные на домене com.

Действия ведомства направлены на ограничение доступа к азартным играм представителей молодого поколения страны. Сейчас каждый может Sehen, wie Sie in der realen Welt spielen no deposit casino.

Напомним, в конце текущего года в Нидерландах возможно принятие вторичного законодательства, регулирующего гэмблинг-онлайн, суть которого заключается в следующем:

• Контроль рынка азартных интернет-игр, включая операторов онлайн и аффилированных лиц.

• Запрет на использование национальной символики в игровом контенте – символов ветряных мельниц и тюльпанов.

• Требование на блокировку трафика из Нидерландов и запрет на перенаправление пользователей в оффшорные зоны.

Отметим, что со стороны британского оператора спортивных ставок Betsson уже поступила жалоба в Еврокомиссию о несоблюдении властями страны законодательных актов Евросоюза в области азартных игр и спортивных ставок. Обращение подкреплено просьбой разобраться в причинах затягивания голландскими властями принятия законодательства по азартным играм, отвечающего требованиям и нормам ЕС, которое привело к хаосу с лицензированием операторов спортивных ставок.

В июле текущего года в Амстердаме прошла выставка-конференция Gaming in Holland Conference & Expo, на которой выступил руководитель целевой группы по усовершенствованию игорного бизнеса Нидерландов Денни ван Бримэн, рассмотревший основные аспекты законодательного регулирования онлайн-гэмблинга в стране. В поле зрения экспертов попадают положения об ответственной игре, идентификации клиентов операторов азартных игр, осуществление контроля и надзора в рамках правового поля.