Китай включил идеи Си Цзиньпина в устав Компартии

Правящая Коммунистическая партия КНР во вторник внесла идеи председателя страны Си Цзиньпина в свой устав, поставив его в один ряд с основателем современного Китая Мао Цзэдуном и укрепив его власть в преддверии второго пятилетнего срока.

Ключевой союзник Си, главный борец с коррупцией Ван Цишань, возглавляющий Центральную комиссию КПК по проверке дисциплины, не вошел в новый состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, в руках которого сосредоточена власть в КНР, так как не оказался в числе 204 членов нового созыва Центрального комитета.

Вопрос о том, останется ли влиятельный Ван в составе Постоянного комитета, в который на данный момент входят семь человек, несмотря на неофициальный пенсионный возраст - 69 лет - был одним из ключевых для завершившегося во вторник съезда Компартии. В ближайшие месяцы Ван все еще может быть назначен на другую высокую должность.

Как и ожидалось, члены Компартии единогласно одобрили включение в свой устав “Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи”, как одного из основополагающих принципов.

Партия объявит новый состав Постоянного комитета, который возглавляет Си, примерно в 07.00 МСК в среду.

Неожиданным стало то, что в устав Компартии также вошла предложенная Си инициатива “Один пояс - один путь”, масштабная программа строительства инфраструктуры, связывающей Китай с соседними странами и выходящей за их пределы.

В документ также было включено обещание проводить реформы со стороны предложения в промышленной отрасли и дать рынку возможность играть “решающую роль” в распределении ресурсов - это обещание, данное Си в начале его первого срока, которое, по мнению многих инвесторов, ему не удалось выполнить.

“Партия осуществляет руководство во всех сферах деятельности во всех уголках страны”, - говорится в заявлении партии, отражающем попытки Си укрепить ее авторитет и место в современном китайском обществе.

Если Си не назовет своего преемника, это может породить разговоры о том, что председатель КНР хочет удерживать власть по окончании второго пятилетнего срока.

“Речь идет о том, чтобы еще больше стереть грань между Си Цзиньпином и партией”, - сказал Джуд Бланшетт, который изучает деятельность партии в Китайском центре экономики и бизнеса исследовательского центра Conference Board в Пекине, имея в виду внесение идей Си в устав партии.

Си стремительно укрепил свою власть, заняв должность генерального секретаря ЦК КПК в конце 2012 года, а через год став председателем КНР.

Упоминание Си в уставе Компартии считается ключевым показателем его власти, так как поднимает его до уровня предшественников, в частности Мао Цзэдуна и Дэна Сяопина.

РЫНОК И ПАРТИЯ

Заместитель главного экономиста Китайского центра международных экономических обменов Сюй Хунцай сказал, что партийный контроль необходим для воплощения в жизнь рыночных реформ, являющихся ключевыми для изменения структуры второй по величине экономики.

“Построить рыночную экономическую систему в такой большой стране невозможно без партийного руководства”, - сказал он.

Другие назвали эти две идеи противоречивыми.

“Упоминание в одном и том же документе ”реформы со стороны предложения“ и ”решающей роли рынка“ говорит о том, что в итоге им придется выбрать что-то одно”, - сказал старший экономист Aberdeen Standard Investments Алекс Вулф.

Китайские “голубые фишки” во вторник достигли пика 26 месяцев на фоне подъема акций инфраструктурных компаний и сектора недвижимости, поскольку инвесторы с оптимизмом отреагировали на хороший рост квартальной прибыли и экономические планы властей, представленные на съезде Компартии.