Последнее обновление: 24.10.2017 17:43

Саудовская Аравия объявила о создании самого инновационного города в мире

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд объявил о создании в королевстве инновационного и торгового города будущего под названием Неом (Neom).

"Саудовская Аравия в рамках стратегии развития до 2030 года создаст глобальный город нового поколения Неом, инновационный хаб, который станет глобальным центром пересечения цивилизаций", - говорится в презентации нового проекта. Его представили на проходящем в Эр-Рияде форуме Future investment initiative.

Площадь города будущих поколений составит 26 тысяч квадратных километров, место для него выбрано на севере страны. По задумке создателей, Неом должен связать экономически арабские страны, Африку, Азию, Европу и Америку.

Как ожидается, новый город принесет инвесторам более 500 миллиардов долларов прибыли.

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