Нефтехимия продолжает стимулировать рост прибыли BASF

Немецкий химический концерн BASF продолжает улучшать показатели благодаря высоким ценам на основные нефтехимические продукты, так как проекты по наращиванию мощностей в секторе отстают от роста мирового спроса, сообщается в отчете компании, указавшем на превзошедшую ожидания квартальную прибыль во вторник.

Прибыль компании до выплаты процентов и налогов (EBIT), скорректированная с учётом разовых статей баланса, выросла в третьем квартале на 16 процентов до 1,8 миллиарда евро ($2,1 миллиарда), слегка превысив усреднённый прогноз опрошенных Рейтер аналитиков, которые предполагали прибыль в 1,76 миллиарда.

Группа прогнозирует значительный рост продаж, а также прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) за исключением особых статей баланса и показателя EBIT в 2017 году. EBIT после вычета капитальных затрат также продемонстрирует значительный рост, тогда как ранее компания ожидала, что рост будет небольшим.

Общеотраслевые инвестиции в строительство новых мощностей для производства основных химических веществ не поспевали за стабильным ростом спроса в этом году.

Незапланированная остановка некоторых производств, технические задержки инвестиционных проектов во всем секторе, а также перебои, вызванные обрушившимся на Мексиканский залив ураганом “Харви”, способствовали росту цен.

В то же время высокие цены на сырье снизили прибыль в подразделениях, занимающихся специализированными химическими веществами.

Операционная прибыль подразделения BASF, занимающегося основными нефтепродуктами, составила 1,1 миллиарда евро, превысив консенсус-прогноз на уровне 861 миллиона евро, компенсируя не оправдавшие ожиданий доходы подразделений, производящих более сложную продукцию, такую как агрохимия и витамины.