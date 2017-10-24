Google столкнулась с проблемами сразу после запуска нового смартфона

Запуск смартфонов Alphabet Inc второго поколения Google Pixel был омрачен проблемами с дисплеем, ценой и перебоями поставок, что вынудило компанию начать расследование инцидентов и извиниться перед покупателями.

Модели Pixel 2 и Pixel 2 XL, цена которых начинается от $649, появились в магазинах в четверг и стали кульминацией всех усилий Google в стремлении превзойти iPhone производства Apple Inc.

Первые пользователи Pixel 2 были расстроены неисправностями, в том числе и серьезной проблемой с экраном.

Google сообщила в воскресенье, что проверяет информацию о выгорании дисплея модели Pixel 2 после сообщения в блоге AndroidCentral, где утверждается, что выгорание произошло всего через неделю использования устройства.

Google, вероятно, придется приостановить производство смартфонов, если проблема подтвердится, сказал Райан Рейт, аналитик мобильных устройств в исследовательской компании IDC.

“Мы крайне серьезно относимся ко всем сообщениям о неисправностях, и наши инженеры оперативно разбираются в ситуации,- говорится в письменном заявлении Марио Кейроса, вице-президента Google, отвечающего за Pixel. - Мы сообщим, как только получим окончательные данные”.

Пользователи и эксперты также жалуются на щелчки вовремя разговора и плохое Bluetooth-соединение между Pixel 2 и другими устройствами. Google сразу не ответила на просьбу прокомментировать эти жалобы.

В пятницу компания пообещала возместить убыток людям - их число не разглашается - которые заплатили дополнительные $30 за Pixel 2 по требованию посредника Verizon Wireless, работающего во временных торговых точках Google в США.

Дополнительная плата “была ошибкой”, сообщил Google, извинившись перед пользователями.

Кроме того, на минувших выходных Google разослала письма пользователям, сообщая, что поставка смартфона Pixel 2 может быть задержана на месяц, до конца ноября, говорится на сайте новостного блога AndroidPolice и в публикациях пользователей на форумах Reddit. По словам клиентов, Google предложила бесплатный чехол для смартфона, который отдельно стоит от $40. Google сразу не ответила на просьбу о комментарии.

Компания сделала ставку на произвоство смартфонов в сентябре, когда договорилась приобрести команду разработчиков устройств HTC Corp за $1,1 миллиарда.

Акции Google упали на 1,9 процента до $985,54 к закрытию рынка в понедельник.