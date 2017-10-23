Последнее обновление: 23.10.2017 17:22

Еврокомиссия проводит антимонопольные проверки автопроизводителей в ФРГ

Еврокомиссия (ЕК) провела проверки компаний-автопроизводителей в Германии из-за опасений, что они могли нарушить антимонопольное законодательство Евросоюза в части картельных сговоров, говорится в сообщении ЕК.

"Европейская комиссия может подтвердить, что 23 октября ее работники провели проверки в помещениях автопроизводителей в Германии. Проверки связаны с опасениями ЕК в том, что некоторые германские автопроизводители могли нарушить антимонопольные правила Евросоюза, которые запрещают картели и ограничительные методы ведения бизнеса", - отмечается в релизе.

На прошлой неделе ЕК провела аналогичную проверку в помещении автопроизводителя. ЕК не раскрывает названий компаний, которые она проверяет, а также сроки, в которые может быть закрыто соответствующее расследование.

Факт проведения проверок не означает, что затронутые ими компании виновны в антиконкурентном поведении, отмечает ЕК.

"Чиновники антимонопольного ведомства все еще находятся в офисах компании. ЕС предупреждал о визите в штаб-квартиры для допроса и досмотра. При этом остается неясным, будет ли запущено официальное расследование ЕС", — цитирует издание компанию.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование