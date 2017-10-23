Еврокомиссия проводит антимонопольные проверки автопроизводителей в ФРГ

Еврокомиссия (ЕК) провела проверки компаний-автопроизводителей в Германии из-за опасений, что они могли нарушить антимонопольное законодательство Евросоюза в части картельных сговоров, говорится в сообщении ЕК.

"Европейская комиссия может подтвердить, что 23 октября ее работники провели проверки в помещениях автопроизводителей в Германии. Проверки связаны с опасениями ЕК в том, что некоторые германские автопроизводители могли нарушить антимонопольные правила Евросоюза, которые запрещают картели и ограничительные методы ведения бизнеса", - отмечается в релизе.

На прошлой неделе ЕК провела аналогичную проверку в помещении автопроизводителя. ЕК не раскрывает названий компаний, которые она проверяет, а также сроки, в которые может быть закрыто соответствующее расследование.

Факт проведения проверок не означает, что затронутые ими компании виновны в антиконкурентном поведении, отмечает ЕК.

"Чиновники антимонопольного ведомства все еще находятся в офисах компании. ЕС предупреждал о визите в штаб-квартиры для допроса и досмотра. При этом остается неясным, будет ли запущено официальное расследование ЕС", — цитирует издание компанию.