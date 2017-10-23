В Лондоне ввели дополнительный сбор за выхлопы для старых автомобилей

Владельцам многих старых машин с понедельника придется платить по 10 фунтов стерлингов в день за въезд в центр Лондона, новые правила вступили в силу в британской столице в 7 утра по местному времени.

Под штрафы подпадут, как ожидается, порядка 6,5 тысячи бензиновых и дизельных автомобилей с высоким уровнем выхлопов (зарегистрированных, по большей части, до 2006 года), и таким образом бюджет ответственного за городскую транспортную систему предприятия "Транспорт для Лондона" (TfL) будет пополняться ежедневно на 65 тысяч фунтов стерлингов.

C учетом нового сбора и уже давно существующего единого для всех сбора за въезд в центр города, общая сумма, которую придется платить владельцам старых машин каждый раз, когда они решат в будний день в период с 7.00 до 18.00 отправиться в центр Лондона, составит 21,5 фунта стерлингов.

С тех пор, как о новом сборе было объявлено, многие водители решили отказаться от старых дизельных машин в пользу более современных, позволяющих избежать дополнительных затрат. Если сейчас в город ежедневно въезжают 6,5 тысячи автомобилей с превышающим норму уровнем выбросов, то еще год назад их число доходило до 10 тысяч.

Инициатива по введению сбора на наиболее загрязняющие окружающую среду автомобили принадлежала лично мэру Лондона Садику Хану, поставившему решение экологических проблем города в центр своей программы. Почти 95% лондонцев живут в районах, уровень загрязнения воздуха в которых превышает допустимые нормы Всемирной организации здравоохранения.

Нынешний сбор – это только "первая ласточка". С 2020 года мэр Лондона планирует создать в городе "зону максимально низкого загрязнения" — въезд в эту зону обойдется владельцам всех дизельных машин, зарегистрированных до сентября 2015 года, и бензиновых автомобилей, зарегистрированных до 2006 года, в 12,5 фунта стерлингов, и взиматься эта пошлина будет в любое время дня и ночи.

Между тем власти Оксфорда решили пойти еще дальше, чем мэрия Лондона. Старинный университетский город может стать первым в Британии городом, полностью запретившим автомобили в центре. Согласно предложениям Джона Тэннера, отвечающего в городском совете за вопросы экологии, уже к 2020 году в центре города будут запрещены все транспортные средства на бензине и на дизеле, включая частные автомобили, такси и автобусы. В 2025 и 2030 годах "зона с нулевым загрязнением" будет расширена вдвое, а в 2035 будет введен запрет на грузовики. Таким образом, по Оксфорду смогут ездить только электромобили.