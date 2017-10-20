Квартальная прибыль P&G выросла благодаря подъему продаж бытовой химии

Procter & Gamble Co в пятницу сообщила о росте квартальной прибыли на 5 процентов за счет увеличения продаж кондиционеров для белья и стиральных порошков.

Производитель порошка Tide сообщил, что его чистая прибыль, причитающаяся акционерам, выросла до $2,85 миллиарда, или $1,06 на акцию, в первом квартале финансового года, завершившемся 30 сентября, против $2,71 миллиарда, или 96 центов на акцию, годом ранее.

Чистые продажи компании увеличились до $16,65 миллиарда с $16,52 миллиарда годом ранее.

ОпрошенныеReuters аналитики в среднем прогнозировали, что продажи составят $16,69 миллиарда.