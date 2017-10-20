Последнее обновление: 20.10.2017 15:35

Квартальная прибыль P&G выросла благодаря подъему продаж бытовой химии

Procter & Gamble Co в пятницу сообщила о росте квартальной прибыли на 5 процентов за счет увеличения продаж кондиционеров для белья и стиральных порошков.

Производитель порошка Tide сообщил, что его чистая прибыль, причитающаяся акционерам, выросла до $2,85 миллиарда, или $1,06 на акцию, в первом квартале финансового года, завершившемся 30 сентября, против $2,71 миллиарда, или 96 центов на акцию, годом ранее.

Чистые продажи компании увеличились до $16,65 миллиарда с $16,52 миллиарда годом ранее.

ОпрошенныеReuters аналитики в среднем прогнозировали, что продажи составят $16,69 миллиарда.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование