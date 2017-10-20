Нарушения при проверке автомобилей Nissan начались как минимум 20 лет назад - NHK

Нарушения при инспекции качества машин Nissan Motor Co Ltd начались как минимум 20 лет назад, сообщил японский телеканал NHK в пятницу, нанеся очередной удар по второму в Японии автопроизводителю.

Nissan в четверг сообщила, что приостанавливает производство автомобилей на заводах в Японии для домашнего рынка как минимум на две недели, чтобы выяснить обстоятельства нарушений во время финальной инспекции, выявленных в сентябре. Скандал привел к отзыву всех 1,2 миллиона автомобилей, проданных компанией в Японии в последние три года.

Внутреннее расследование показало, что автопроизводитель как минимум на протяжении последних 20 лет нарушал процедуру окончательной проверки автомобилей, сообщил NHK, не назвав источники.

Министр транспорта Японии Кэйиити Исии в пятницу сказал, что Nissan продолжает проверять сборочные заводы, добавив, что пока не ясно, как долго окончательные инспекции проводили не прошедшие сертификацию сотрудники, что нарушает требования ведомства.

Представитель Nissan отказался напрямую подтвердить или опровергнуть сообщение NHK и сослался на комментарии главы компании Хирото Саикавы, который в четверг сказал, что система подготовки для сертификации сотрудников, которые проводят инспекцию транспортных средств, не менялась на протяжении последних 20 лет.

Саикава добавил, что проблему с нарушением процедуры проверки, похоже, усугубило желание компании повысить эффективность этого процесса, а также слабое взаимодействие на заводах.

Nissan продолжит производить в Японии автомобили на экспорт, поскольку процесс сертификации сотрудников, которые проводят окончательную инспекцию, применяется лишь при производстве транспортных средств для внутреннего рынка.

Хотя Nissan ранее сообщила, что нарушения не повлияли на качество автомобилей, они вызвали вопросы относительно того, как строго соблюдаются правила на заводах компании, и придерживаются ли требуемых норм другие японские производители.