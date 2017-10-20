Лукашенко объявил о повышении тарифов ЖКХ на сегодняшнем совещании по проблемам жилищно-коммунального хозяйства.

"Ставлю задачу для всех: с 2018 года проводим разовое повышение тарифов только на $5 и в дальнейшем - никакого роста без моего ведома. Тарифы должны быть подъемными для народа. В этой связи правительству, Комитету государственного контроля поручаю детально проверить. И 1 января 2018 года утвердим тарифы решением президента", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он напомнил, что в Беларуси в начале года повышаются тарифы на ЖКУ на $5 в эквиваленте и индексируются в увязке с ростом доходов населения.

"Насколько мне известно, такое повышение уже произошло в январе 2017 года. Вместе с тем правительство, ведущее министерство, Министерство торговли в сентябре повысили тарифы на 8% и начинаете дальше пугать людей тем, что в декабре еще увеличите на 10%. И это притом что с ноября все объективно будут платить больше в связи с включением отопления. Это антинародный подход к делу. Так быть не должно, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это приведет к значительному росту платежей, что несомненно вызовет негативный общественный резонанс. И по делу будет этот резонанс. Почему нельзя индексировать тарифы, скажем так, когда нет отопления, жировки легче? Хотя и это мы уже сделали. Не понимаю, вы, губернаторы, вместе с правительством кому хотите угодить - своим людям или неким международным организациям?"

Лукашенко заявил, что нельзя будоражить население разговорами о стопроцентном возмещении стоимости услуг буквально с завтрашнего дня.

"Это вопрос в том числе и политический. Спешка здесь недопустима. Мы посчитаем сначала тарифы точно, чтобы энергетики, те, кто воду подает, не жировали и не решали свои проблемы за счет населения. И тогда примем решение, когда будем выходить и как будем выходить на стопроцентную оплату. Я убежден: когда мы очень точно посчитаем, уже с третьего захода, эти тарифы, то процент возмещения будет очень высоким. Может быть, и 90%", - отметил он.